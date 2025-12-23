Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Advogado Paulo Topa detido por suspeitas de corrupção fica em prisão preventiva

23 dez, 2025 - 23:04 • Lusa

Paulo Topa, advogado suspeito de corrupção e outros crimes ligados a processos de insolvência, vai aguardar julgamento em prisão preventiva. A medida foi decretada esta segunda-feira pelo Tribunal de Instrução Criminal do Porto.

A+ / A-

O advogado Paulo Topa, detido no domingo por suspeitas de corrupção num esquema de desvio de fundos em processos de insolvência e recuperação de empresas, ficou esta segunda-feira em prisão preventiva, disse à agência Lusa fonte judicial.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Segundo a mesma fonte, o arguido foi presente a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa: prisão preventiva.

Em comunicado divulgado no domingo, a Polícia Judiciária (PJ) deu conta da detenção, explicando que a mesma "foi determinada pela reunião de informação que indiciava perigo de fuga iminente" do arguido.

A detenção de Paulo Topa ocorreu no âmbito do cumprimento de um mandado emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) Regional do Porto, que há vários meses conduz esta investigação.

Ainda de acordo com o comunicado da PJ, o advogado está "indiciado pela prática dos crimes de corrupção ativa, insolvência dolosa, falsificação de documentos e branqueamento de capitais, pelos quais havia sido já detido por duas vezes", tendo posteriormente sido libertado.

A detenção aconteceu dias depois de a SIC noticiar que o advogado e administradores de insolvência são suspeitos de desviar 10 milhões de euros de empresários em falência.

"A investigação da PJ incide sobre a atuação concertada do suspeito, interveniente em processos de insolvência e/ou de recuperação de empresas, no âmbito das suas funções profissionais, como advogado", acrescenta o comunicado.

O Ministério Público acredita que Paulo Topa, em conjunto com outros dois suspeitos, detidos pela PJ em abril, "desenvolveu um esquema criminoso que permitiu beneficiar os insolventes e viabilizar a apropriação de património pelos próprios ou a favor de terceiros, em prejuízo dos credores".

A investigação sustenta que o esquema envolvia pessoas singulares e empresas da confiança do advogado, que se apresentavam "com créditos fictícios e documentação forjada, nomeadamente contratos que têm por objeto os respetivos bens imóveis ou alvarás de estabelecimento, créditos esses imediatamente reconhecidos sem estarem devidamente demonstrados".

Os créditos fictícios permitiam não só "a apropriação imediata de bens móveis ou imóveis", mas também "a aprovação dos planos de recuperação [dos destinatários do esquema criminoso], para que os devedores pudessem tirar proveito dos seus efeitos, suspendendo a ação dos reais credores e dissipando o património existente".

No comunicado de abril, emitido aquando da detenção dos outros suspeitos, a PJ adiantava que os delitos "terão sido praticados, pelo menos, desde 2016".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 23 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?