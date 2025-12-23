Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Polícia Judiciária

Apanhados no Porto a traficar droga em encomendas dos EUA

23 dez, 2025 - 12:18 • Lusa

Dois homens foram detidos na segunda-feira, no Porto, por suspeita de tráfico de drogas em encomendas com origem nos Estados Unidos da América.

A+ / A-

Dois homens foram detidos na segunda-feira, no Porto, por suspeita de tráfico de drogas em encomendas com origem nos Estados Unidos da América, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação refere que os suspeitos, de 45 e 46 anos, "foram detidos quando ainda procuravam recuperar as substâncias ilícitas, não tendo oferecido resistência".

Segundo a PJ, a investigação teve origem na deteção de duas encomendas com origem no Estados Unidos da América que continham resina de canábis, tendo uma cerca de 500 gramas e a outra mais de três quilos de haxixe.

Aquelas encomendas foram detetadas numa empresa de distribuição na Maia, no distrito do Porto, e teriam como destino a zona Centro do país.

Os detidos, um deles estrangeiro, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?