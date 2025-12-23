Apanhados no Porto a traficar droga em encomendas dos EUA

Dois homens foram detidos na segunda-feira, no Porto, por suspeita de tráfico de drogas em encomendas com origem nos Estados Unidos da América, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, aquela força de investigação refere que os suspeitos, de 45 e 46 anos, "foram detidos quando ainda procuravam recuperar as substâncias ilícitas, não tendo oferecido resistência".

Segundo a PJ, a investigação teve origem na deteção de duas encomendas com origem no Estados Unidos da América que continham resina de canábis, tendo uma cerca de 500 gramas e a outra mais de três quilos de haxixe.

Aquelas encomendas foram detetadas numa empresa de distribuição na Maia, no distrito do Porto, e teriam como destino a zona Centro do país.

Os detidos, um deles estrangeiro, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.