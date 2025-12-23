Chuva vai dar tréguas no Natal? Veja o tempo para a Consoada

Os últimos dias têm sido de chuva, mas o mau tempo vai dar tréguas no Natal no continente. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não haverá precipitação a 24 e 25 de dezembro, em Portugal continental.

No entanto, o frio vai agravar e as temperaturas vão baixar um pouco por todo o país, com mínimas a chegar aos três graus nos distritos de Évora e Beja, 0 graus em Braga, Vila Real e Guarda e três graus negativos em Bragança.

Curiosamente, a chuva só vai mesmo parar para "celebrar" a Consoada, porque, a partir de 26 de dezembro, as probabilidades de precipitação vão voltar a subir, culminando num fim de semana bastante chuvoso.

No entanto, a Passagem de Ano também parece que estará livre de chuva.

Já as regiões autónomas de Madeira e Açores não vão escapar à chuva durante a quadra festiva, mas vão poder contar com temperaturas mais amenas.

Todas as previsões podem ser consultadas no site do IPMA.