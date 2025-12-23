Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Metereologia

Chuva vai dar tréguas no Natal? Veja o tempo para a Consoada

23 dez, 2025 - 07:50 • João Malheiro

O frio vai agravar-se, com Bragança a ter um dia de Natal com mínimas de três graus negativos.

A+ / A-

Os últimos dias têm sido de chuva, mas o mau tempo vai dar tréguas no Natal no continente. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) não haverá precipitação a 24 e 25 de dezembro, em Portugal continental.

No entanto, o frio vai agravar e as temperaturas vão baixar um pouco por todo o país, com mínimas a chegar aos três graus nos distritos de Évora e Beja, 0 graus em Braga, Vila Real e Guarda e três graus negativos em Bragança.

Curiosamente, a chuva só vai mesmo parar para "celebrar" a Consoada, porque, a partir de 26 de dezembro, as probabilidades de precipitação vão voltar a subir, culminando num fim de semana bastante chuvoso.

No entanto, a Passagem de Ano também parece que estará livre de chuva.

Já as regiões autónomas de Madeira e Açores não vão escapar à chuva durante a quadra festiva, mas vão poder contar com temperaturas mais amenas.

Todas as previsões podem ser consultadas no site do IPMA.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 8h
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?