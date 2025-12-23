Dois anos e três meses de prisão por agredir agentes da PSP em Pombal

Um homem com antecedentes criminais foi condenado a dois anos e três meses de pena de prisão efetiva por agredir agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), em Pombal, quando confrontado com uma denúncia de violência doméstica.

Além da condenação a prisão pela prática de crimes de injúria agravada e resistência e coação sobre dois polícias da Esquadra de Pombal da PSP, o homem terá ainda de pagar 1.400 euros de indemnização aos dois polícias lesados, adianta um comunicado do Comando Distrital da PSP de Leiria.

Os factos remontam ao dia 7 de julho, quando o homem, de 29 anos, se deslocou às instalações da Esquadra de Pombal (distrito de Leiria) da PSP, quando ali se procedia ao tratamento de uma denúncia pela alegada prática de um crime de violência doméstica apresentada pela sua companheira, informa a nota de imprensa.

Segundo a PSP, o "homem encontrava-se visivelmente exaltado e sob influência do álcool, tentando demover a companheira de formalizar a denúncia de violência doméstica".

Os polícias tentaram acalmar a situação, mas, apesar das tentativas de diálogo, o homem "manteve uma postura agressiva, dirigindo várias injúrias aos agentes de autoridade, avançando na sua direção de forma hostil e desafiante".

Ignorando as reiteradas advertências para adotar uma atitude de colaboração, foi-lhe dada voz de detenção, "tendo o homem oferecido resistência ao procedimento de detenção e algemagem, provocando, como consequência direta da sua atuação, dores e lesões nos polícias intervenientes".