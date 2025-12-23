Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Dois anos e três meses de prisão por agredir agentes da PSP em Pombal

23 dez, 2025 - 15:42 • Lusa

Os factos remontam ao dia 7 de julho, quando o homem, de 29 anos, se deslocou às instalações da Esquadra de Pombal, quando ali se procedia ao tratamento de uma denúncia pela alegada prática de um crime de violência doméstica apresentada pela sua companheira.

A+ / A-

Um homem com antecedentes criminais foi condenado a dois anos e três meses de pena de prisão efetiva por agredir agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), em Pombal, quando confrontado com uma denúncia de violência doméstica.

Além da condenação a prisão pela prática de crimes de injúria agravada e resistência e coação sobre dois polícias da Esquadra de Pombal da PSP, o homem terá ainda de pagar 1.400 euros de indemnização aos dois polícias lesados, adianta um comunicado do Comando Distrital da PSP de Leiria.

Os factos remontam ao dia 7 de julho, quando o homem, de 29 anos, se deslocou às instalações da Esquadra de Pombal (distrito de Leiria) da PSP, quando ali se procedia ao tratamento de uma denúncia pela alegada prática de um crime de violência doméstica apresentada pela sua companheira, informa a nota de imprensa.

Segundo a PSP, o "homem encontrava-se visivelmente exaltado e sob influência do álcool, tentando demover a companheira de formalizar a denúncia de violência doméstica".

Os polícias tentaram acalmar a situação, mas, apesar das tentativas de diálogo, o homem "manteve uma postura agressiva, dirigindo várias injúrias aos agentes de autoridade, avançando na sua direção de forma hostil e desafiante".

Ignorando as reiteradas advertências para adotar uma atitude de colaboração, foi-lhe dada voz de detenção, "tendo o homem oferecido resistência ao procedimento de detenção e algemagem, provocando, como consequência direta da sua atuação, dores e lesões nos polícias intervenientes".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 23 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?