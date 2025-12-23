Estratégia para os sem-abrigo: "O rumo tem de ser este"

O coordenador da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-Abrigo, Henrique Joaquim, defende que o trabalho que tem sido feito é o mais adequado. "O rumo tem de ser este”, diz Henrique Joaquim, em entrevista à Renascença. Apesar do aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo, Henrique Joaquim baseia o seu otimismo no facto de também estar a “aumentar o número de pessoas que saem da situação”, todos os anos. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Acredito todos os dias e acredito baseado no facto de nós, todos os anos, estarmos a conseguir retirar um número significativo de pessoas desta condição”, afirma. “Se conseguirmos prevenir e se for possível reduzir o número e, em vez de estarmos a falar de aumentar, se conseguirmos manter estas duas tendências, tenho a certeza de que os números baixarão”, acrescenta o dirigente. Ainda assim, Henrique Joaquim não se compromete com datas: “Não sei se será, no próximo ano, se será daqui a dois anos, acho que o rumo tem que ser este."

De acordo o mais recente inquérito de caracterização, divulgado pela Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem Abrigo (ENIPSSA), no final de 2024 havia mais de 14.400 pessoas em situação de sem-abrigo, mais 1.348 do que no ano anterior. Henrique Joaquim valoriza, em particular, o facto de, no ano passado, ter sido possível retirar “1.345 pessoas dessa condição”, para manifestar a convicção de que a breve prazo vai ser possível diminuir o número de pessoas em situação de sem-abrigo. “O ano de 2024 foi o ano em que, desde que fazemos a monitorização da situação, temos o maior número de pessoas que saiu da condição de sem-abrigo; cerca de 1.345 pessoas. Isto significa que as respostas implementadas estão a conseguir dar oportunidades às pessoas”, reforça. O responsável admite, por outro lado, que o facto de os resultados ainda não serem os desejados possa estar relacionado com o relativo pouco tempo de implementação da estratégia. "Nos países nórdicos a estratégia já tem mais de 20 anos”, exemplifica. Casas vazias não é sinónimo de solução para sem-abrigo O Banco de Portugal revelou que as casas vazias no país seriam suficientes para acomodar o aumento da procura. Na opinião de Henrique Joaquim, "o facto de existirem casas vazias" não é sinónimo de solução para a população em situação de sem-abrigo, até porque, em primeiro lugar, “teremos que perceber bem em que condições estão, e como é que as podemos mobilizar para tentar resolver alguns problemas”.