Força Aérea vai sobrevoar Portugal para desejar Feliz Natal

23 dez, 2025 - 22:35 • Catarina Magalhães

Veja aqui os horários de quando passam os caças pela sua localidade.

Olhe-se para os céus na manhã desta quarta-feira. A Força Aérea vai aquecer os motores e sobrevoar o país para desejar Feliz Natal aos portugueses.

Uma parelha de aviões caça F-16M vão rasgar os céus a partir das 10h00 da véspera de Natal.

A Força de Aérea reservou as últimas horas de treino de voo para a quadra e espera céus limpos para evitar atrasos ou cancelamentos de rotas.

Saiba aqui a horas e em que localidades vão passar as aeronaves pelos céus:

Zona Norte

Braga (10h33)

Bragança (10h49)

Chaves (10h42)

Porto (10h21)

Viana do Castelo (10h28)

Vila Real (10h47)

Zona Centro

Aveiro (10h13)

Castelo Branco (11h18)

Coimbra (10h07)

Figueira da Foz (10h03)

Guarda (11h12)

Leiria (11h30)

Viseu (11h05)

Grande Lisboa

Lisboa (10h15)

Santarém (10h08)

Setúbal (10h19)

Zona Sul

Beja (10h53)

Estremoz (11h04)

Évora (11h00)

Faro (10h42)

Sines (10h26)

Portalegre (11h11)

Portimão (10h35)

