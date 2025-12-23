Homem e criança de 13 anos morrem em explosão em Tomar

23 dez, 2025 - 14:29 • Liliana Monteiro , João Pedro Quesado
Um homem e uma criança de 13 anos morreram esta terça-feira numa explosão em Tomar, confirmou à Renascença fonte da GNR.
A explosão estará relacionada com um episódio de violência doméstica.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Fonte da GNR não confirma a relação de parentesco entre as duas vítimas mortais.
As notícias avançadas por outros órgãos de comunicação dão conta que o agressor é um ex-companheiro da mãe da criança.
A explosão provocou ainda dois feridos. Um dos feridos é um militar da GNR, com escoriações ligeiras; outro é a mãe da criança, com ferimentos de gravidade ainda desconhecida.