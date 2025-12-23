Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Homem e criança de 13 anos morrem em explosão em Tomar

23 dez, 2025 - 14:29 • Liliana Monteiro , João Pedro Quesado

Episódio está a ser tratado como de violência doméstica, diz fonte da GNR. Há um militar da GNR entre os feridos.

A+ / A-

Um homem e uma criança de 13 anos morreram esta terça-feira numa explosão em Tomar, confirmou à Renascença fonte da GNR.

A explosão estará relacionada com um episódio de violência doméstica.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Fonte da GNR não confirma a relação de parentesco entre as duas vítimas mortais.

As notícias avançadas por outros órgãos de comunicação dão conta que o agressor é um ex-companheiro da mãe da criança.

A explosão provocou ainda dois feridos. Um dos feridos é um militar da GNR, com escoriações ligeiras; outro é a mãe da criança, com ferimentos de gravidade ainda desconhecida.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 23 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?