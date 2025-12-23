Ouvir
Violência doméstica

Homem mata criança e faz explodir habitação em Tomar

23 dez, 2025 - 14:29 • Liliana Monteiro , João Pedro Quesado , Anabela Góis

Episódio está a ser tratado como de violência doméstica, diz fonte da GNR. O suspeito morreu no rebentamento. Os feridos são a ex-companheira e um militar da GNR.

Um homem terá assassinado com uma faca uma criança de 13 anos, de nacionalidade britânica, esta terça-feira, na localidade de Casais, em Tomar indica fonte da GNR. O suspeito morreu numa explosão de gás numa habitação.

Fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR confirma que a Guarda foi chamada devido a uma queixa de violência doméstica, por volta do meio-dia, tendo encontrado um homem barricado.

Pouco depois deu-se a explosão de gás.

O agressor de nacionalidade portuguesa será o ex-companheiro da mãe da criança.

Fonte da GNR adianta à Renascença que a mãe e um militar sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital de Tomar.

A mulher e a criança têm nacionalidade britânica, disse à Renascença fonte da Polícia Judiciária.

O suspeito do crime em Tomar tinha cadastro. Já tinha estado preso por homicídio, apurou a Renascença.

O caso foi entregue à Polícia Judiciária.

[notícia atualizada às 17h22]

