Homem mata criança e faz explodir habitação em Tomar

23 dez, 2025 - 14:29 • Liliana Monteiro , João Pedro Quesado
Um homem terá assassinado com uma faca uma criança de 13 anos, de nacionalidade britânica, esta terça-feira, na localidade de Casais, em Tomar indica fonte da GNR. O suspeito morreu numa explosão de gás numa habitação.
Fonte do Comando Territorial de Santarém da GNR confirma que a Guarda foi chamada devido a uma queixa de violência doméstica, por volta do meio-dia, tendo encontrado um homem barricado.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Pouco depois deu-se a explosão de gás.
O agressor de nacionalidade portuguesa será o ex-companheiro da mãe da criança.
Fonte da GNR adianta à Renascença que a mãe e um militar sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o Hospital de Tomar.
A mulher e a criança têm nacionalidade britânica, disse à Renascença fonte da Polícia Judiciária.
O suspeito do crime em Tomar tinha cadastro. Já tinha estado preso por homicídio, apurou a Renascença.
O caso foi entregue à Polícia Judiciária.
[notícia atualizada às 17h22]