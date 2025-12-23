Homicídio, explosão e violência doméstica. O que sabemos sobre o caso de Tomar?

23 dez, 2025 - 20:58 • Fábio Monteiro
Uma criança de 13 anos foi morta com uma arma branca pelo ex-companheiro da mãe, esta terça-feira, na localidade de Casais, em Tomar.
O agressor, de 43 anos e com antecedentes por homicídio, barricou-se na habitação e provocou uma explosão que lhe tirou a vida.
A mãe da criança e um militar da GNR ficaram feridos. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária como homicídio seguido de suicídio em contexto de violência doméstica.
Quando e onde ocorreu o crime?
O caso aconteceu ao final da manhã desta terça-feira, na localidade de Casais, freguesia do concelho de Tomar, distrito de Santarém. O alerta foi dado por volta das 12 horas.
Quem são as vítimas mortais?
Morreram uma criança de 13 anos, de nacionalidade britânica, e o agressor, um homem português de 43 anos. O suspeito era o ex-companheiro da mãe da vítima.
Como terá ocorrido o ataque?
O homem terá agredido a mulher e o filho com uma arma branca. A mãe conseguiu escapar da habitação e alertar as autoridades. O agressor permaneceu no interior com a criança, com quem se barricou, e provocou depois uma explosão, alegadamente com recurso a uma botija de gás.
O que disseram as autoridades à chegada ao local?
Quando os militares da GNR chegaram à casa, detetaram um forte cheiro a gás. Pouco depois, registou-se uma explosão que feriu um dos guardas. Dentro da habitação foram encontrados o agressor e a criança, ambos com ferimentos por arma branca, ainda com sinais vitais, mas acabaram por morrer no local.
Violência doméstica
Quem ficou ferido?
Ficaram feridos a mãe da criança e um militar da GNR. A mulher apresentava ferimentos ligeiros e sinais de ter sido manietada e agredida. O militar sofreu um corte no sobrolho, devido a estilhaços provocados pela explosão, e foi transportado ao Hospital de Tomar. Ambos os feridos foram assistidos no local e encontram-se fora de perigo. A mulher está a receber apoio psicológico,
O que se sabe sobre o agressor?
O homem era português, tinha 43 anos e antecedentes criminais. De acordo com a coordenadora da PJ de Leiria, Sílvia Lopes, o suspeito cumpriu 14 anos de prisão por homicídio, tendo sido libertado há cerca de uma década.
A família estava sinalizada?
Sim. A Polícia Judiciária confirmou que havia registos de violência doméstica anteriores, nomeadamente em 2022 e 2023, quando o casal ainda vivia junto.
A explosão foi intencional?
Tudo indica que sim. A PJ acredita que o homem terá provocado deliberadamente a explosão com uma botija de gás. O caso está a ser tratado como homicídio seguido de suicídio.
Qual é agora o estado da investigação?
O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.
A causa da morte da criança já foi confirmada?
Não. A criança foi encontrada em paragem cardiorrespiratória, com ferimentos de arma branca, mas a autópsia vai determinar se a morte foi causada pelo esfaqueamento ou pela explosão.