Em Destaque
Homicídio, explosão e violência doméstica. O que sabemos sobre o caso de Tomar?

23 dez, 2025 - 20:58 • Fábio Monteiro

Criança de 13 anos foi morta com uma arma branca em Tomar, pelo ex-companheiro da mãe. O homem acabou por morrer numa explosão. A PJ investiga o caso como homicídio seguido de suicídio.

Uma criança de 13 anos foi morta com uma arma branca pelo ex-companheiro da mãe, esta terça-feira, na localidade de Casais, em Tomar.

O agressor, de 43 anos e com antecedentes por homicídio, barricou-se na habitação e provocou uma explosão que lhe tirou a vida.

A mãe da criança e um militar da GNR ficaram feridos. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária como homicídio seguido de suicídio em contexto de violência doméstica.

Quando e onde ocorreu o crime?

O caso aconteceu ao final da manhã desta terça-feira, na localidade de Casais, freguesia do concelho de Tomar, distrito de Santarém. O alerta foi dado por volta das 12 horas.

Quem são as vítimas mortais?

Morreram uma criança de 13 anos, de nacionalidade britânica, e o agressor, um homem português de 43 anos. O suspeito era o ex-companheiro da mãe da vítima.

Como terá ocorrido o ataque?

O homem terá agredido a mulher e o filho com uma arma branca. A mãe conseguiu escapar da habitação e alertar as autoridades. O agressor permaneceu no interior com a criança, com quem se barricou, e provocou depois uma explosão, alegadamente com recurso a uma botija de gás.

O que disseram as autoridades à chegada ao local?

Quando os militares da GNR chegaram à casa, detetaram um forte cheiro a gás. Pouco depois, registou-se uma explosão que feriu um dos guardas. Dentro da habitação foram encontrados o agressor e a criança, ambos com ferimentos por arma branca, ainda com sinais vitais, mas acabaram por morrer no local.

Quem ficou ferido?

Ficaram feridos a mãe da criança e um militar da GNR. A mulher apresentava ferimentos ligeiros e sinais de ter sido manietada e agredida. O militar sofreu um corte no sobrolho, devido a estilhaços provocados pela explosão, e foi transportado ao Hospital de Tomar. Ambos os feridos foram assistidos no local e encontram-se fora de perigo. A mulher está a receber apoio psicológico,

O que se sabe sobre o agressor?

O homem era português, tinha 43 anos e antecedentes criminais. De acordo com a coordenadora da PJ de Leiria, Sílvia Lopes, o suspeito cumpriu 14 anos de prisão por homicídio, tendo sido libertado há cerca de uma década.

A família estava sinalizada?

Sim. A Polícia Judiciária confirmou que havia registos de violência doméstica anteriores, nomeadamente em 2022 e 2023, quando o casal ainda vivia junto.

A explosão foi intencional?

Tudo indica que sim. A PJ acredita que o homem terá provocado deliberadamente a explosão com uma botija de gás. O caso está a ser tratado como homicídio seguido de suicídio.

Qual é agora o estado da investigação?

O caso passou para a alçada da Polícia Judiciária.

A causa da morte da criança já foi confirmada?

Não. A criança foi encontrada em paragem cardiorrespiratória, com ferimentos de arma branca, mas a autópsia vai determinar se a morte foi causada pelo esfaqueamento ou pela explosão.

