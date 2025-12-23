Homicídio, explosão e violência doméstica. O que sabemos sobre o caso de Tomar?

Uma criança de 13 anos foi morta com uma arma branca pelo ex-companheiro da mãe, esta terça-feira, na localidade de Casais, em Tomar.

O agressor, de 43 anos e com antecedentes por homicídio, barricou-se na habitação e provocou uma explosão que lhe tirou a vida.

A mãe da criança e um militar da GNR ficaram feridos. O caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária como homicídio seguido de suicídio em contexto de violência doméstica.

Quando e onde ocorreu o crime?

O caso aconteceu ao final da manhã desta terça-feira, na localidade de Casais, freguesia do concelho de Tomar, distrito de Santarém. O alerta foi dado por volta das 12 horas.

Quem são as vítimas mortais?

Morreram uma criança de 13 anos, de nacionalidade britânica, e o agressor, um homem português de 43 anos. O suspeito era o ex-companheiro da mãe da vítima.

Como terá ocorrido o ataque?

O homem terá agredido a mulher e o filho com uma arma branca. A mãe conseguiu escapar da habitação e alertar as autoridades. O agressor permaneceu no interior com a criança, com quem se barricou, e provocou depois uma explosão, alegadamente com recurso a uma botija de gás.

O que disseram as autoridades à chegada ao local?

Quando os militares da GNR chegaram à casa, detetaram um forte cheiro a gás. Pouco depois, registou-se uma explosão que feriu um dos guardas. Dentro da habitação foram encontrados o agressor e a criança, ambos com ferimentos por arma branca, ainda com sinais vitais, mas acabaram por morrer no local.