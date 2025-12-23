Ouvir
Javalis na Europa podem ser quase 20 milhões, Portugal com quase 400 mil

23 dez, 2025 - 23:29 • Lusa

Especialistas alertam para crescimento acentuado da população de javalis na Europa, que ultrapassa os 13 milhões. Em Portugal, número ronda os 400 mil e preocupa pela ameaça à saúde animal e economia rural.

A população total de javalis na Europa oscilava entre 13,5 e 19,6 milhões de exemplares antes do aparecimento do último surto de peste suína africana, indica o primeiro mapa europeu sobre densidade, tendo Portugal quase 400 mil.

O mapa, que abrange todo o território europeu, foi elaborado pelo consórcio europeu de observação da vida selvagem ENETWILD, com valores de referência compilados pela rede de especialistas do Observatório Europeu da Fauna Selvagem (EOW).

Segundo os dados, em Portugal existirão entre 395.600 e 398.800 javalis, com mais casos na zona do interior centro do continente.

Os autores do trabalho defendem a necessidade de uma monitorização da vida selvagem em toda a Europa e referem que os dados sobre a caça mostram um aumento constante no número de javalis.

De 2,2 milhões abatidos anualmente por volta de 2010, para três milhões em 2017 e quase quatro milhões nos últimos anos, numa estimativa conservadora.

Este crescimento "constante e acelerado" representa um risco para a saúde animal e economia rural, sobretudo devido à potencial propagação de doenças infecciosas como a peste suína africana, dizem os autores.

Em termos gerais, o mapa mostra uma maior presença do javali nos países mais ocidentais, como Espanha (2,4 milhões), França ou Itália, o centro da Europa e a costa adriática, enquanto a sua densidade diminui para leste e, sobretudo, para norte do continente, com exceção da Noruega, que também conta com numerosos animais.

Na Península Ibérica, o mapa mostra várias áreas com "densidade populacional extrema", especialmente preocupantes no caso do corredor mediterrânico, desde o sul de França e Catalunha até ao sudeste de Espanha.

A seguir ao corço, o javali é o ungulado (mamífero com casco) mais disseminado na Europa, habitando um vasto leque de ambientes, desde florestas e matagais a zonas agrícolas e regiões de altitude com invernos rigorosos.

