Juiz fere mulher, empregada e vizinho durante surto psicótico

Um juiz desembargador jubilado feriu três pessoas esta terça-feira, em Lisboa, após sofrer um alegado surto psicótico, avançou o Correio da Manhã.

O homem, de 68 anos, atacou a mulher, a empregada doméstica e um vizinho, num prédio em Telheiras.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O alerta foi dado pelas 9h30. O juiz começou por despejar uma panela de sopa a ferver sobre a empregada, que foi depois agredida com o utensílio de cozinha.

Depois esfaqueou um vizinho no hall do prédio e feriu a própria mulher, que terá tentado travar as agressões.

Os três feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

O suspeito foi levado para o mesmo hospital, onde se encontra em vigilância psiquiátrica.