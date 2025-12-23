Ouvir
Juiz fere mulher, empregada e vizinho durante surto psicótico

23 dez, 2025 - 19:51 • Ricardo Vieira

O homem, de 68 anos, atacou a mulher, a empregada doméstica e um vizinho, num prédio em Telheiras.

Um juiz desembargador jubilado feriu três pessoas esta terça-feira, em Lisboa, após sofrer um alegado surto psicótico, avançou o Correio da Manhã.

O homem, de 68 anos, atacou a mulher, a empregada doméstica e um vizinho, num prédio em Telheiras.

O alerta foi dado pelas 9h30. O juiz começou por despejar uma panela de sopa a ferver sobre a empregada, que foi depois agredida com o utensílio de cozinha.

Depois esfaqueou um vizinho no hall do prédio e feriu a própria mulher, que terá tentado travar as agressões.

Os três feridos foram transportados para o Hospital de Santa Maria.

O suspeito foi levado para o mesmo hospital, onde se encontra em vigilância psiquiátrica.

