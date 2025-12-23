Mais de 51 mil pessoas vacinadas contra a gripe na última semana

Mais de 51 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe na última semana, elevando para 2.477.875 o número de pessoas imunizadas desde o início da campanha de vacinação sazonal em setembro, revelam dados da DGS divulgados esta terça-feira.

Contra a covid-19, foram vacinadas mais 19.170 pessoas nos últimos sete dias, das quais 12.981 no SNS e 6.164 nas farmácias, totalizando 1.319.627 pessoas imunizadas desde 23 de setembro, data do arranque da campanha, segundo os dados publicados no relatório semanal da Direção-Geral da Saúde.

Das 51.022 pessoas vacinadas contra a gripe na última semana, 36.981 foram imunizadas no Serviço Nacional de Saúde e 13.957 em farmácias.

A campanha de vacinação Sazonal outono-inverno 2025-2026 decorre até 30 de abril de 2026, em unidades de saúde do SNS e em 2.500 farmácias comunitárias, e o objetivo da DGS é vacinar cerca de 2,5 milhões contra a gripe e 1,5 milhão contra a covid-19.

Os dados hoje divulgados indicam que a cobertura vacinal contra a gripe nas pessoas com mais de 85 anos está nos 86,47%, no grupo etário entre os 80 e os 84 anos está nos 77,66%, no grupo entre os 70 e os 79 anos situa-se nos 73,97% e nos maiores de 65 anos nos 71,68%.

A cobertura vacinal da covid-19 é mais baixa do que a da gripe, atingindo os 58,95% nos maiores de 85 anos, os 47,67% entre os 80 e os 84 anos, os 42,75% entre os 70 e os 79 anos, e 42,78% nos maiores de 65 anos.

A DGS recomenda a vacinação contra a gripe e a covid-19 a todos os maiores de 60 anos, aos doentes crónicos de todas as idades e aos profissionais de saúde, recordando a importância da imunização contra estes vírus.

O aumento das infeções respiratórias e a gripe fez aumentar procura das urgências hospitalares, da linha SNS 24 e do INEM nas últimas semanas, o que levou a autoridades a reforçar o apelo à vacinação.