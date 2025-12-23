Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 23 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

“Não servimos agendas”: Jornalistas da RTP repudiam acusações do ministro da Educação

23 dez, 2025 - 00:15 • Redação

A Comissão de Redação da RTP repudiou as declarações do ministro da Educação ao “Eco”, considerando que colocam em causa, de forma grave, a ética e a credibilidade do jornalismo da estação pública.

A+ / A-

A Comissão de Redação da RTP manifestou esta segunda-feira indignação perante as declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre, em entrevista ao jornal “Eco”, nas quais este questiona os critérios editoriais da estação pública e aponta alegadas “agendas camufladas” e “incompetência” no tratamento jornalístico das suas declarações sobre residências universitárias.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

Em comunicado dirigido à redação, os membros eleitos do CR-TV consideram que as afirmações do ministro “atingem diretamente a credibilidade da informação da RTP e os seus profissionais”, representando uma ameaça séria à reputação da estação e à confiança do público.

Mariana Vieira da Silva. "A prioridade nas residências universitárias vai ser dada aos mais desfavorecidos?"

Casa Comum

Mariana Vieira da Silva. "A prioridade nas residências universitárias vai ser dada aos mais desfavorecidos?"

A antiga ministra do PS troca o debate sobre a des(...)

A Comissão de Redação apela à Direção de Informação para que tome uma posição pública firme, repudiando as insinuações e reafirmando a independência editorial da RTP. Pede ainda transparência na explicação dos critérios editoriais que sustentaram a peça jornalística em causa.

“Não podemos permitir que estas suspeições passem sem resposta. A indignação que sentimos não deve ficar circunscrita à Direção – é uma questão que envolve toda a Redação e a própria missão do serviço público”, lê-se.

O comunicado apela também ao Conselho de Administração da RTP para que assegure a defesa do bom nome da empresa e dos seus profissionais, perante acusações que, segundo os autores, não podem ser desvalorizadas ou ignoradas.

“Este é o momento de união e firmeza. A nossa história e a nossa missão exigem que respondamos com clareza e dignidade”, concluem os membros da Comissão de Redação da RTP.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 1h
  • 23 dez, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?