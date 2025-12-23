“Não servimos agendas”: Jornalistas da RTP repudiam acusações do ministro da Educação

Em comunicado dirigido à redação, os membros eleitos do CR-TV consideram que as afirmações do ministro “atingem diretamente a credibilidade da informação da RTP e os seus profissionais” , representando uma ameaça séria à reputação da estação e à confiança do público.

A Comissão de Redação da RTP manifestou esta segunda-feira indignação perante as declarações do ministro da Educação, Fernando Alexandre, em entrevista ao jornal “ Eco ”, nas quais este questiona os critérios editoriais da estação pública e aponta alegadas “agendas camufladas” e “incompetência” no tratamento jornalístico das suas declarações sobre residências universitárias.

A Comissão de Redação apela à Direção de Informação para que tome uma posição pública firme, repudiando as insinuações e reafirmando a independência editorial da RTP. Pede ainda transparência na explicação dos critérios editoriais que sustentaram a peça jornalística em causa.

“Não podemos permitir que estas suspeições passem sem resposta. A indignação que sentimos não deve ficar circunscrita à Direção – é uma questão que envolve toda a Redação e a própria missão do serviço público”, lê-se.

O comunicado apela também ao Conselho de Administração da RTP para que assegure a defesa do bom nome da empresa e dos seus profissionais, perante acusações que, segundo os autores, não podem ser desvalorizadas ou ignoradas.

“Este é o momento de união e firmeza. A nossa história e a nossa missão exigem que respondamos com clareza e dignidade”, concluem os membros da Comissão de Redação da RTP.