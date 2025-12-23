Natalidade sobe em Portugal. Há 13 anos que não nasciam tantos bebés

23 dez, 2025 - 18:23 • Diogo Camilo , Anabela Góis
Até ao final de novembro, nasceram mais bebés em Portugal do que durante todo o ano passado.
Entre 1 janeiro e 30 de novembro, foram registados 87.801 bebés, de acordo com dados do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN), a que a Renascença teve acesso.
Contas feitas, são mais 3.159 crianças do que durante todo o ano de 2024, o equivalente a 3,7%
Segundo os dados do IRN, 2025 é o ano com mais nascimentos desde 2012, quando foram registados 89.841 bebés.
Notícia Renascença
