Ordem passa a disponibilizar em janeiro apoio psicológico a todos os advogados

23 dez, 2025 - 15:30 • Lusa

Em 2022, 52,2% dos mais de dois mil advogados que responderam a um inquérito do Conselho Regional de Lisboa "estavam em risco elevado de "burnout" [esgotamento]" e 16,4% apresentavam "sinais de "burnout" já instalado".

A Ordem dos Advogados vai passar a disponibilizar, em janeiro, apoio psicológico gratuito a todos os advogados, alargando a todo o país um projeto que já existia na região de Lisboa, anunciou esta terça-feira a associação profissional.

Em comunicado, a Ordem dos Advogados precisa que "a medida será assegurada através da contratação de uma entidade especializada, composta por uma equipa de psicólogos profissionais devidamente qualificados".

Segundo a associação, a iniciativa, destinada aos profissionais com inscrição ativa, "representa a escalada para nível nacional daquilo que começou como iniciativa regional", na área metropolitana de Lisboa e no Oeste.

"Ao disponibilizar apoio psicológico gratuito, a Ordem dos Advogados assume, de forma clara e responsável, que o bem-estar psicológico não é um luxo, mas uma condição fundamental para uma advocacia mais humana, mais equilibrada e mais capaz de responder aos desafios contemporâneos", sublinha, na nota, a Ordem dos Advogados.

