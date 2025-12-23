Ouvir
Reclusos sem indultos este Natal. Governo não vê “razões humanitárias”

23 dez, 2025 - 13:37 • Liliana Monteiro

O Ministério da Justiça não propôs qualquer indulto ao Presidente da República. No último Natal como Presidente, Marcelo não vai perdoar qualquer pena de prisão.

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, não vai levar até ao Palácio de Belém qualquer sugestão de indulto para este Natal. O Presidente da Republica não tomará, por isso, qualquer decisão relativa à redução de pena de reclusos neste Natal.

“Após análise individual de cada um dos pedidos de indulto, concluiu-se que os crimes que estiveram na base das condenações revestem elevada gravidade”. Ao todo, foram avaliados 125 pedidos.

Em resposta à Renascença, o Ministério da Justiça adianta também, “verificou-se, igualmente, que não se registaram alterações nas circunstâncias que determinaram a aplicação das penas de prisão atualmente em cumprimento”.

São os detidos que fazem o pedido ou, no seu lugar, os advogados, familiares ou até mesmo o diretor da prisão onde se encontrem.

Como é que o Presidente da República escolhe quem é que vai indultar?

Justiça

Como é que o Presidente da República escolhe quem é que vai indultar?

O Presidente da República concedeu esta sexta-feir(...)

Esses pedidos são depois apreciados, tendo em conta os pareceres dos magistrados dos tribunais de execução de penas, dos diretores das cadeias, os relatórios dos serviços prisionais e as propostas da ministra da Justiça.

Normalmente, estes indultos de Natal são concedidos com base em razões humanitárias e de saúde. A idade avançada dos reclusos também é um fator que costuma ser tido em conta.

“Acresce que não foram identificadas razões de natureza humanitária, ou outras de especial relevo, que justificassem a concessão do indulto", diz o gabinete de Rita Alarcão Júdice. "Por outro lado, a gravidade dos crimes cometidos impõe exigências significativas ao nível da prevenção geral, que ficariam comprometidas caso o indulto fosse concedido”.

Saiba Mais
