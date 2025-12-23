Reclusos sem indultos este Natal. Governo não vê “razões humanitárias”

A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, não vai levar até ao Palácio de Belém qualquer sugestão de indulto para este Natal. O Presidente da Republica não tomará, por isso, qualquer decisão relativa à redução de pena de reclusos neste Natal.

“Após análise individual de cada um dos pedidos de indulto, concluiu-se que os crimes que estiveram na base das condenações revestem elevada gravidade”. Ao todo, foram avaliados 125 pedidos.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em resposta à Renascença, o Ministério da Justiça adianta também, “verificou-se, igualmente, que não se registaram alterações nas circunstâncias que determinaram a aplicação das penas de prisão atualmente em cumprimento”.

São os detidos que fazem o pedido ou, no seu lugar, os advogados, familiares ou até mesmo o diretor da prisão onde se encontrem.