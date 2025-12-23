Reclusos sem indultos este Natal. Governo não vê “razões humanitárias”

23 dez, 2025 - 13:37 • Liliana Monteiro
A ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, não vai levar até ao Palácio de Belém qualquer sugestão de indulto para este Natal. O Presidente da Republica não tomará, por isso, qualquer decisão relativa à redução de pena de reclusos neste Natal.
“Após análise individual de cada um dos pedidos de indulto, concluiu-se que os crimes que estiveram na base das condenações revestem elevada gravidade”. Ao todo, foram avaliados 125 pedidos.
Em resposta à Renascença, o Ministério da Justiça adianta também, “verificou-se, igualmente, que não se registaram alterações nas circunstâncias que determinaram a aplicação das penas de prisão atualmente em cumprimento”.
São os detidos que fazem o pedido ou, no seu lugar, os advogados, familiares ou até mesmo o diretor da prisão onde se encontrem.
Esses pedidos são depois apreciados, tendo em conta os pareceres dos magistrados dos tribunais de execução de penas, dos diretores das cadeias, os relatórios dos serviços prisionais e as propostas da ministra da Justiça.
Normalmente, estes indultos de Natal são concedidos com base em razões humanitárias e de saúde. A idade avançada dos reclusos também é um fator que costuma ser tido em conta.
“Acresce que não foram identificadas razões de natureza humanitária, ou outras de especial relevo, que justificassem a concessão do indulto", diz o gabinete de Rita Alarcão Júdice. "Por outro lado, a gravidade dos crimes cometidos impõe exigências significativas ao nível da prevenção geral, que ficariam comprometidas caso o indulto fosse concedido”.