  23 dez, 2025
Seis mortos na estrada em cinco dias da Operação Natal e Ano Novo

23 dez, 2025 - 09:30 • Redação

Registo de 36 feridos graves e de 2167 acidentes.

A operação Natal e Ano Novo da Guarda Nacional Republicana (GNR) registou até ao momento cinco mortos (mais dois do que na segunda-feira) 23 feridos graves e 307 feridos leves.

A fiscalização está nas estradas portuguesas desde dia 18 e até ao momento foram registados “1245 acidentes, dos quais resultaram 5 vítimas mortais, 23 feridos graves e 307 feridos leves” pode ler-se no mesmo comunicado enviado à Renascença. As vítimas mortais têm entre 26 e 81 anos.

No mesmo comunicado da GNR pode ler-se que dos 40 318 condutores fiscalizados “382 conduziam com excesso de álcool e, destes, 201 foram detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l”.

Sabe-se ainda que foram detetadas 6 430 contraordenações rodoviárias, destas destacam-se 915 por excesso de velocidade e 173 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

PSP regista 922 acidentes e 13 feridos graves

Num outro comunicado enviado à Renascença, a Polícia de Segurança Pública (PSP) refere que nos últimos cinco dias foram registados 922 acidentes, dos quais resultaram “13 feridos graves e 287 feridos ligeiros e 1 vítima mortal”.

Além disso, a PSP dá conta ainda de 352 detenções e 2.060 infrações à legislação rodoviária.

Das detenções efetuadas 81 detenções foram por crimes rodoviários, dessas “131 por condução em estado de embriaguez e 50 por falta de habilitação legal para conduzir”, pode ler-se no mesmo comunicado.

Quando às infrações detetadas destacam-se 288 por condução em excesso de velocidade, 53 por condução sob influência do álcool e 34 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução.

Desde o início esta operação a PSP já “procedeu à detenção de 12 cidadãos por situação ilegal em território nacional” e controlou 161.364 cidadãos estrangeiros.

Esta operação permanece em território nacional até dia 4 de janeiro para “prevenção, sensibilização e fiscalização”. As autoridades apelam, mais uma vez, para que “todos os condutores para que conduzam em segurança, adaptando a sua condução às condições meteorológicas e ao estado do piso e que não adotem comportamentos que possam diminuir as suas capacidades”.

  23 dez, 2025
