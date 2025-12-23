ULS de Braga alerta para SMS fraudulentas para pagamento de serviços

A Unidade Local de Saúde (ULS) de Braga alertou esta terça-feira para a existência de mensagens SMS fraudulentas, que se referem, de forma enganosa, a valores em dívida relativos a serviços ali prestados.

Em comunicado, a ULS acrescenta que as mensagens apresentam também uma entidade e referência para pagamento, "o que é falso e fraudulento".

Trata-se de "um esquema de "phishing", com o objetivo de obter pagamentos indevidos", refere.

A ULS Braga esclarece que não envia mensagens SMS com referência e entidade para pagamento.

"Os valores devidos por serviços prestados pela instituição podem ser liquidados nas suas instalações, de forma presencial, ou via referência e entidade, enviadas através de uma carta oficial ou via e-mail, no caso de o utente solicitar", sublinha.

A ULS adianta que está a tomar as "devidas diligências" junto das autoridades competentes.

Entretanto, apela a todos os cidadãos que não respondam às mensagens nem sigam quaisquer instruções nelas contidas, que eliminem de imediato as mensagens suspeitas e que, em caso de dúvida ou suspeita de tentativa de fraude, reportem de imediato às autoridades policiais.

"A segurança e a proteção dos nossos utentes são prioridades para a ULS Braga. Contamos com a colaboração de todos na prevenção deste tipo de crimes", remata.