Urgência do Amadora-Sintra estreia projeto piloto para reduzir tempos de espera

A urgência do Hospital Fernando Fonseca adotou esta terça-feira um projeto piloto com o qual prevê reduzir os tempos de espera através de um novo circuito de assistência aos doentes e o preenchimento de um questionário.

O Hospital Amadora-Sintra anunciou esta terça-feira que se trata de um projeto inovador que introduz um novo circuito para doentes triados com pulseiras azul, verde e amarela, denominado "Via Integrada de Atendimento".

A iniciativa assenta na utilização de "algoritmos clínicos baseados em evidência científica", permitindo acelerar o diagnóstico e o tratamento inicial destes doentes e contribuindo para a melhoria da experiência dos utentes, dos indicadores de qualidade e do funcionamento do Serviço de Urgência Geral, segundo a ULS.

"Após a Triagem de Manchester, os utentes elegíveis recebem adicionalmente uma pulseira dourada" e são "convidados a responder a um questionário" no telemóvel ou num quiosque disponível no serviço, com um tempo médio de preenchimento de 10 a 15 minutos.

De acordo com a mesma fonte, a informação recolhida é "automaticamente analisada pelo sistema", originando uma "nota clínica estruturada" e uma proposta de plano de tratamento para validação médica.

"Sempre que necessário, os doentes são encaminhados diretamente para exames complementares de diagnóstico ou terapêutica, antes da primeira observação médica", especificou a unidade, que afirma ser a primeira ULS do país a implementar o modelo de Via Integrada de Atendimento de forma "totalmente integrada com o software da urgência e acessível a todos os médicos".

O sistema foi elaborado com recurso a inteligência artificial para criar automaticamente uma nota clínica de apoio à decisão médica e embora se encontre numa fase inicial, estima-se uma redução de até uma hora no tempo de permanência dos doentes no serviço de urgência.

O projeto piloto decorre até ao final de janeiro, entre as 10h00 e as 20h00, prevendo-se que, após a avaliação dos resultados, possa ser alargado progressivamente o horário de funcionamento, até à eventual disponibilização 24 horas por dia.

Cerca de 85% dos utentes da urgência geral poderão beneficiar deste novo circuito, afirmou a ULS.

A ULS Amadora/Sintra é a maior urgência da Área Metropolitana de Lisboa e a quarta maior a nível nacional, com cerca de 450 atendimentos de adultos por dia, aproximadamente 350 no Hospital Fernando Fonseca (HFF) e 100 no Hospital de Sintra (HS).

Abrange a população dos concelhos de Amadora e de Sintra, num total de cerca de 570.000 habitantes, sendo uma das unidades com tempos de espera mais elevados no país.