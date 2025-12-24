Cinco urgências encerradas na véspera de Natal

24 dez, 2025 - 09:13 • João Pedro Quesado
Há cinco serviços de urgência encerrados esta quarta-feira, véspera de Natal. O número de hospitais do Serviço Nacional de Saúde fechados vai ser semelhante no dia 25 de dezembro, de acordo com o portal do SNS.
As urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Portimão e de Setúbal (Hospital de São Bernardo) estão fechadas, assim como as urgências de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém. A urgência pediátrica do Hospital Distrital de Torres Vedras também está encerrada.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Há ainda serviços de urgência que estão a funcionar apenas por referenciação. É o caso do Hospital de Braga, onde a urgência de obstetrícia e ginecologia está reservada às urgências internas e casos referenciados pelo INEM e linha SNS 24.
Em referenciação apenas pelo CODU ou INEM estão as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Portalegre (Hospital Doutor José Maria Grande), Amadora-Sintra (Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca), Santa Maria da Feira (Hospital São Sebastião), Vila Franca de Xira, Abrantes (Hospital Doutor Manoel Constâncio) e Leiria (Hospital Santo André).
O número de urgências fechadas durante o período d(...)
No Hospital Garcia de Orta, enquanto a urgência de ginecologia está aberta, a urgência de obstetrícia apenas está a funcionar normalmente até às 16h30. Entre essa hora e as 20h30, o serviço funciona de forma referenciada.
No caso de urgências pediátricas, o hospital de Vila Franca de Xira tem o serviço a funcionar apenas por referenciação do INEM, enquanto o hospital de Barcelos entra nesse sistema a partir das 22h.
No dia 25 de dezembro, dia de Natal, o cenário vai ser o mesmo, adicionando-se o encerramento da urgência de obstetricia do Hospital das Caldas da Rainha.