  • Noticiário das 10h
  • 24 dez, 2025
Cinco urgências encerradas na véspera de Natal

24 dez, 2025 - 09:13 • João Pedro Quesado

Sete serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia estão a funcionar apenas por referenciação. Braga pode receber grávidas referenciadas pela linha SNS 24 e pelo INEM, enquanto Portalegre, Amadora-Sintra, Santa Maria da Feira, Vila Franca de Xira, Abrantes e Leiria apenas recebem as grávidas encaminhadas pelo INEM.

Há cinco serviços de urgência encerrados esta quarta-feira, véspera de Natal. O número de hospitais do Serviço Nacional de Saúde fechados vai ser semelhante no dia 25 de dezembro, de acordo com o portal do SNS.

As urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Portimão e de Setúbal (Hospital de São Bernardo) estão fechadas, assim como as urgências de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém. A urgência pediátrica do Hospital Distrital de Torres Vedras também está encerrada.

Há ainda serviços de urgência que estão a funcionar apenas por referenciação. É o caso do Hospital de Braga, onde a urgência de obstetrícia e ginecologia está reservada às urgências internas e casos referenciados pelo INEM e linha SNS 24.

Em referenciação apenas pelo CODU ou INEM estão as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Portalegre (Hospital Doutor José Maria Grande), Amadora-Sintra (Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca), Santa Maria da Feira (Hospital São Sebastião), Vila Franca de Xira, Abrantes (Hospital Doutor Manoel Constâncio) e Leiria (Hospital Santo André).

No Hospital Garcia de Orta, enquanto a urgência de ginecologia está aberta, a urgência de obstetrícia apenas está a funcionar normalmente até às 16h30. Entre essa hora e as 20h30, o serviço funciona de forma referenciada.

No caso de urgências pediátricas, o hospital de Vila Franca de Xira tem o serviço a funcionar apenas por referenciação do INEM, enquanto o hospital de Barcelos entra nesse sistema a partir das 22h.

No dia 25 de dezembro, dia de Natal, o cenário vai ser o mesmo, adicionando-se o encerramento da urgência de obstetricia do Hospital das Caldas da Rainha.

