Cinco urgências encerradas na véspera de Natal

Há cinco serviços de urgência encerrados esta quarta-feira, véspera de Natal. O número de hospitais do Serviço Nacional de Saúde fechados vai ser semelhante no dia 25 de dezembro, de acordo com o portal do SNS.

As urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Portimão e de Setúbal (Hospital de São Bernardo) estão fechadas, assim como as urgências de obstetrícia do Hospital Distrital de Santarém. A urgência pediátrica do Hospital Distrital de Torres Vedras também está encerrada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Há ainda serviços de urgência que estão a funcionar apenas por referenciação. É o caso do Hospital de Braga, onde a urgência de obstetrícia e ginecologia está reservada às urgências internas e casos referenciados pelo INEM e linha SNS 24.

Em referenciação apenas pelo CODU ou INEM estão as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Portalegre (Hospital Doutor José Maria Grande), Amadora-Sintra (Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca), Santa Maria da Feira (Hospital São Sebastião), Vila Franca de Xira, Abrantes (Hospital Doutor Manoel Constâncio) e Leiria (Hospital Santo André).