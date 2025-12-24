Diretor do SNS garante mais atividade nas tolerâncias de ponto do que em fins de semana normais

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ter mais atividade nos dias de tolerâncias de ponto do que habitualmente tem aos fins de semana normais. A garantia é do diretor executivo do SNS, deixada esta quarta-feira durante uma visita ao Hospital de Gaia.

Álvaro Santos Almeida explicou aos jornalistas que, mesmo com as tolerâncias de ponto concedidas no Natal e fim de ano, será possível garantir algumas consultas, cirurgias mais prioritárias e também consultas agudas.

"Várias unidades do SNS, sobretudo no dia 26, sexta-feira, estão a trabalhar em 50%, não estão totalmente em tolerância de ponto, há metade dos profissionais que fazem tolerância no dia 26 e outra metade noutro dia", explicou o diretor executivo, acrescentando que "dessa forma asseguram alguma atividade normal, e portanto temos uma atividade hoje e sobretudo no dia 26 que não é a atividade do fim de semana, é mais que aquilo que habitualmente se faz ao fim de semana".

"Estamos a responder para assegurar que não tenhamos um período muito longo, que seriam cinco dias, se fosse assim, para não termos cinco dias seguidos sem atividade para além da atividade de urgência. O SNS respondeu dessa forma e as unidades estão a assegurar esses níveis mínimos de funcionamento", disse Álvaro Santos Almeida, sublinhando que a primeira atividade que é reduzida segundo os planos de contingência "é a atividade programada não prioritária".