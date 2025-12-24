Diretor do SNS garante mais atividade nas tolerâncias de ponto do que em fins de semana normais

24 dez, 2025 - 14:14 • Hugo Monteiro , João Pedro Quesado
O Serviço Nacional de Saúde (SNS) vai ter mais atividade nos dias de tolerâncias de ponto do que habitualmente tem aos fins de semana normais. A garantia é do diretor executivo do SNS, deixada esta quarta-feira durante uma visita ao Hospital de Gaia.
Álvaro Santos Almeida explicou aos jornalistas que, mesmo com as tolerâncias de ponto concedidas no Natal e fim de ano, será possível garantir algumas consultas, cirurgias mais prioritárias e também consultas agudas.
"Várias unidades do SNS, sobretudo no dia 26, sexta-feira, estão a trabalhar em 50%, não estão totalmente em tolerância de ponto, há metade dos profissionais que fazem tolerância no dia 26 e outra metade noutro dia", explicou o diretor executivo, acrescentando que "dessa forma asseguram alguma atividade normal, e portanto temos uma atividade hoje e sobretudo no dia 26 que não é a atividade do fim de semana, é mais que aquilo que habitualmente se faz ao fim de semana".