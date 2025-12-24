Doentes urgentes com espera de cinco horas no Amadora-Sintra

Os doentes classificados como urgentes no hospital Amadora-Sintra enfrentaram na manhã desta quarta-feira tempos de espera de cerca de cinco horas para a primeira observação nas urgências gerais, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

De acordo com a informação consultada pela Renascença, cerca das 13h30, cinco doentes a quem foi atribuída a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar cinco horas para uma primeira observação.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Neste hospital encontravam-se ainda 24 doentes pouco urgentes (pulseira verde) a aguardar, depois da triagem, 3 horas para serem vistos por um médico.

Os dados disponíveis indicavam também que nas urgências do Hospital Santa Maria, em Lisboa, os doentes urgentes (17) enfrentavam um tempo de espera de três horas e 40 minutos, enquanto os pouco urgentes (10) tinham de esperar oito horas.

No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, os 11 doentes urgentes contavam com uma espera de uma hora e 31 minutos e os três pouco urgentes deviam esperar duas horas e 49 minutos.

Já no Hospital Garcia de Orta, a espera para a primeira observação dos doentes urgentes era de cinco horas.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

Segundo dados no portal do SNS, estão hoje fechadas as urgências de obstetrícia e ginecologia dos hospitais de Santarém, São Bernardo, em Setúbal, e Portimão e as pediátricas do Hospital de Torres Vedras.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.