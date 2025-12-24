Frio continua depois do Natal. 11 distritos em aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 11 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a tempo frio entre a meia-noite de dia 26 e as 06h00 de dia 27.

Segundo informação do IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo entre as 00h00 de dia 26 de dezembro até às 06h00 de dia 27 de dezembro, por "persistência de valores baixos da temperatura mínima".

A exceção são as localidades junto ao litoral, nos distritos em que essa condição é aplicável.

Estão previstas temperaturas mínimas negativas em Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco, indica o IPMA.

Na sexta-feira, em Bragança a mínima será de 4 graus negativos e a máxima de 6 graus, em Vila Real os termómetros variam entre menos 1º e 7º graus Celsius, na Guarda entre menos 2º e 4º graus. Em Viseu, a mínima será de menos 2º e a máxima de 8º, em Castelo Branco entre menos 1º e os 8º Celsius.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou na terça-feira para os cuidados a ter por causa do frio, lembrando que a descida das temperaturas aumenta o risco de agravamento de doenças crónicas e pedindo à população que se proteja.

A DGS recomenda que os cidadãos evitem mudanças bruscas de temperatura, se vistam por camadas, ajustando a roupa ao ambiente, protejam as extremidades com gorro, luvas e meias quentes e usem calçado antiderrapante para evitar quedas.