Frio continua depois do Natal. 11 distritos em aviso amarelo

24 dez, 2025 - 22:46 • Redação, com Lusa

Temperatura mínima pode chegar aos 4 graus negativos no Norte do país.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou 11 distritos de Portugal continental sob aviso amarelo devido a tempo frio entre a meia-noite de dia 26 e as 06h00 de dia 27.

Segundo informação do IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo entre as 00h00 de dia 26 de dezembro até às 06h00 de dia 27 de dezembro, por "persistência de valores baixos da temperatura mínima".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A exceção são as localidades junto ao litoral, nos distritos em que essa condição é aplicável.

Estão previstas temperaturas mínimas negativas em Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda e Castelo Branco, indica o IPMA.

Na sexta-feira, em Bragança a mínima será de 4 graus negativos e a máxima de 6 graus, em Vila Real os termómetros variam entre menos 1º e 7º graus Celsius, na Guarda entre menos 2º e 4º graus. Em Viseu, a mínima será de menos 2º e a máxima de 8º, em Castelo Branco entre menos 1º e os 8º Celsius.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou na terça-feira para os cuidados a ter por causa do frio, lembrando que a descida das temperaturas aumenta o risco de agravamento de doenças crónicas e pedindo à população que se proteja.

A DGS recomenda que os cidadãos evitem mudanças bruscas de temperatura, se vistam por camadas, ajustando a roupa ao ambiente, protejam as extremidades com gorro, luvas e meias quentes e usem calçado antiderrapante para evitar quedas.

