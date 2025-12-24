GNR detém suspeito de tráfico e apreende 3.000 doses de droga em Vila do BIspo

A GNR deteve um homem suspeito de tráfico de estupefacientes, na segunda-feira, em Vila do Bispo, e apreendeu cerca de 3.000 doses de várias drogas, anunciou esta terça-feira a GNR.

O suspeito, com 20 anos, foi abordado por militares da GNR quando se encontrava num parque de estacionamento, na posse de produto estupefaciente, tendo sido detido em flagrante delito, contextualizou a corporação policial num comunicado.

O homem foi alvo de uma investigação, na qual os militares da GNR conseguiram "apurar que o suspeito se dedicava a esta atividade ilícita" de tráfico de droga, destacou a GNR.

Após a sua interceção num parque de estacionamento, a GNR realizou uma busca domiciliária que resultou na apreensão de cerca de 3.000 doses de haxixe, cocaína e heroína, referiu a força de segurança.

No total, foram apreendidas 186 doses de haxixe, 982 doses de cocaína, 2.870 doses de heroína, quantificou. Foi também apreendido diverso material que a GNR relaciona com o tráfico de droga, entre ele dois telemóveis, três balanças de precisão, três frascos de amoníaco e 2.036,20 euros em dinheiro, precisou o Comando Territorial de Faro da corporação.

O detido vai agora ser presente em tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das eventuais medidas de coação, acrescentou.