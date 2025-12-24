Música e bacalhau. Estudantes deslocados juntos em consoada antecipada

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Utilize o seguinte código HTML para publicar este audio no para o seu blog ou página pessoal:

Duas mesas corridas, cobertas com toalhas vermelhas e decorações festivas, não foram suficientes para receber todos os que se inscreveram no jantar de Natal para estudantes deslocados. Este ano, a Associação Académica da Universidade de Lisboa recebeu cerca de 80 inscrições. “Infelizmente, tivemos de deixar alguns estudantes em espera porque temos um número limitado”, diz à Renascença Adriana Alvim. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A iniciativa, que já vai na terceira edição, contou esta terça-feira com 50 estudantes, “de programas de mobilidade e de outras zonas do país, que não têm forma de ir a casa”, acrescenta Adriana Alvim, da Associação Académica.

Antes do jantar, jogos e charadas quebram o gelo e meia hora depois praticamente todos já conheceram pessoas novas, de diferentes cursos e origens. As conversas fazem-se sobretudo em inglês, a forma mais fácil de incluir todos. São sobretudo alunos do primeiro ano ou de Erasmus, há poucos meses em Lisboa. A maioria dos poucos amigos que fizeram já partiram para passar o Natal em família. Este jantar é uma oportunidade de encontrar outros como eles, e existem. David, no primeiro ano de Medicina, diz que este é o primeiro Natal longe de casa e da família, e “sente falta” de tudo. Mas não está sozinho. Espera passar a consoada com os novos amigos: “Ainda não fizemos planos, mas devemos procurar um restaurante aberto para jantar e passar a noite.”