Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

País

Polícia Marítima e ASAE apreendem mais de 2,5 toneladas de amêijoa japónica

24 dez, 2025 - 11:05 • Lusa

Na operação foi ainda encerrada "uma estrutura de apoio logístico, dedicada à comercialização ilícita de moluscos bivalves não depurados, onde se procedia à receção, preparação e acondicionamento de amêijoa japónica capturada ilegalmente no rio Tejo".

A+ / A-

A Polícia Marítima e a ASAE apreenderam mais de 2,5 toneladas de moluscos bivalves vivos numa operação realizada num armazém clandestino na região de Lisboa na segunda-feira, segundo um comunicado hoje divulgado pela Autoridade Marítima Nacional.

De acordo com o comunicado, membros da Unidade Central de Investigação Criminal (UCIC) e do comando local da Polícia Marítima de Lisboa, em colaboração com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), através da unidade regional do sul, realizaram uma ação de fiscalização conjunta, dirigida a um armazém clandestino.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Durante a ação "foram apreendidas mais de 2,5 toneladas de amêijoa japónica".

Na operação foi ainda encerrada "uma estrutura de apoio logístico, dedicada à comercialização ilícita de moluscos bivalves não depurados, onde se procedia à receção, preparação e acondicionamento de amêijoa japónica capturada ilegalmente no rio Tejo, com destino a mercados de exportação transfronteiriços, constituindo uma grave ameaça à saúde pública".

De acordo com as autoridades, foram instaurados dois processos de contraordenação, por falta de licenciamento das instalações (número de controlo veterinário), incumprimento das regras de rotulagem em géneros alimentícios e falta de documentação obrigatória -- incluindo falta de licença de mariscador/apanhador, assim como identificados vários indivíduos com ligações a esta atividade ilegal. .

"Foi recolhida diversa documentação e material associados à atividade ilegal e ainda selada uma câmara de frio, por constituir infração grave às normas de segurança alimentar e de conservação de produtos de origem animal", referiu-se ainda na mesma nota.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 24 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?