Dez feridos em intoxicação com monóxido de carbono em Coimbra

25 dez, 2025 - 12:32 • Lusa

Incidente terá tido origem numa braseira e provocou 10 feridos leves, cinco adultos e cinco crianças, que foram transportados ao hospital.

Dez pessoas, entre as quais cinco crianças, ficaram esta quinta-feira feridas sem gravidade por intoxicação por monóxido de carbono numa habitação nos arredores de Coimbra, disse fonte dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra disse que o incidente terá tido origem numa braseira e provocou 10 feridos leves, cinco adultos e cinco crianças, que foram transportados ao hospital.

Na sequência do alerta, dado cerca das 08:00, deslocaram-se à habitação localizada em Casal das Figueiras, em São Martinho de Árvore, no município de Coimbra, um total de 27 operacionais, apoiados por 11 viaturas.

A mesma fonte indicou que para socorrer as vítimas foi necessário ativar 10 ambulâncias -- dos bombeiros Sapadores e Voluntários de Coimbra, Montemor-o-Velho e Cantanhede, e da Cruz Vermelha Portuguesa e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) --, que tiveram ainda o apoio da viatura médica de emergência e reanimação (VMER/INEM) do hospital da Figueira da Foz e da GNR, que tomou conta da ocorrência.

