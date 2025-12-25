Ouvir
Operação Natal e Ano Novo

Doze mortos na estrada e 433 condutores detidos por excesso de álcool numa semana

25 dez, 2025 - 09:18 • Diogo Camilo

PSP e GNR registaram três vítimas mortais nas últimas 24 horas. Desde 18 de dezembro foram contabilizados mais de 3 mil acidentes e foram ainda detidas 160 pessoas por conduzir sem a carta de condução.

A+ / A-

Subiu para 12 o número de vítimas mortais nas estradas portuguesas desde o início das operações de Natal da GNR e PSP.

Entre 18 e 24 de dezembro, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública contabilizaram um total de mais de 3 mil acidentes, em que foram registadas 56 feridos graves e quase 800 feridos ligeiros, além das vítimas mortais.

Só nas últimas 24 horas foram registadas três vítimas mortais.

A PSP e a GNR contabilizam ainda 433 condutores detidos por conduzirem com uma taxa de álcool no sangue igual ou superior a 1,2 g/l.

Há ainda 160 pessoas que foram detidas por conduzir sem a carta de condução.

