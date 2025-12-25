Ouvir
Crime

Fuga termina em Lisboa. PJ detém alemão suspeito de triplo homicídio em Cabo Verde

25 dez, 2025 - 20:22 • Ana Kotowicz

Um homem de 60 anos e duas mulheres, de 45 e 20 anos, todos de nacionalidade alemã, foram encontrados mortos. O suspeito, filho do homem assassinado, estava em Cabo Verde de férias com a família.

A+ / A-

Dois dias depois de ter saído de Cabo Verde, o principal suspeito de ter matado três pessoas foi detido em Portugal. O jovem alemão de 19 anos, suspeito do triplo homicídio ocorrido na terça-feira em São Vicente, Cabo Verde, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) em Lisboa.

O suspeito terá assassinado o pai, a mulher deste e a sua enteada com uma arma branca.

Segundo comunicado da PJ enviado às redações, depois do triplo homicídio, o jovem "terá viajado no mesmo dia, terça-feira, para Portugal". As autoridades alemãs, "após a tomada de conhecimento dos factos", procederam à emissão imediata do mandado de detenção europeu.

As equipas da PJ, lê-se na nota, localizaram o suspeito a 25 de dezembro "numa unidade hoteleira de Lisboa, e procederam à sua detenção".

A Polícia Judiciária encontra-se a agir em estreita articulação com as autoridades alemãs e com a sua congénere de Cabo Verde.

Os três cidadãos assinados, um homem de 60 anos e duas mulheres, de 45 e 20 anos, tofos de nacionalidade alemã, foram encontrados mortos, na terça-feira, no interior de uma residência na zona de Chã de Alecrim, na ilha de São Vicente. Segundo a Polícia Judiciária de Cabo Verde, tinham chegado ao país há poucos dias.

O suspeito, filho do homem assassinado, estava também em Cabo Verde para passar férias com a família.

De acordo com a polícia de Cabo Verde, o jovem tem histórico de perturbações psicológicas e terá saído do país antes da descoberta dos corpos.

O alerta foi dado ao final da tarde, segundo a imprensa local, levando a Polícia Nacional a encerrar a rua onde aconteceu o crime por volta das 17 horas (hora local). O levantamento dos corpos só viria a acontecer às 20h25.

