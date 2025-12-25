Ouvir
GNR apreendeu 2,3 toneladas de amêijoa-japonesa em Vilar Formoso

25 dez, 2025 - 15:32 • Lusa

Após "verificação higiossanitária", os bivalves "foram encaminhados para destruição, por não reunirem as condições necessárias para consumo humano".



A Guarda Nacional Republicana apreendeu na segunda-feira 2,3 toneladas de amêijoa-japonesa imprópria para consumo, avaliadas em cerca de 36 mil euros, em Vilar Formoso, no concelho de Almeida, foi anunciado esta quinta-feira.

Em comunicado, a força de segurança adianta ter identificado na altura três homens, entre os 36 e os 41 anos, e levantado quatro autos de contraordenação.

A apreensão feita por militares do Núcleo de Investigação Criminal de Vilar Formoso (distrito da Guarda), "em estreita colaboração com o Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aveiro, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras", ocorreu durante uma ação de patrulhamento, após terem sido detetadas "três viaturas envolvidas no transporte e exportação irregular de bivalves para Espanha", precisa a GNR.

Após "verificação higiossanitária", os bivalves "foram encaminhados para destruição, por não reunirem as condições necessárias para consumo humano".

No mesmo dia, também foram apreendidas pela Polícia Marítima e a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) mais de 2,5 toneladas de amêijoa japónica num armazém clandestino na região de Lisboa.

Na operação de fiscalização conjunta, foi encerrada "uma estrutura de apoio logístico, dedicada à comercialização ilícita" dos bivalves capturados "ilegalmente no rio Tejo, com destino a mercados de exportação transfronteiriços, constituindo uma grave ameaça à saúde pública", segundo um comunicado da Autoridade Marítima Nacional divulgado na quarta-feira.

De acordo com as autoridades, foram instaurados dois processos de contraordenação e identificados várias pessoas com ligações à atividade ilegal.

