Morreu Manuela Mendonça, presidente da Academia Portuguesa de História

A historiadora Manuela Mendonça, presidente da Academia Portuguesa de História, morreu hoje, aos 77 anos, anunciou em comunicado o vide-presidente da instituição, Miguel Monteiro.

Licenciada e doutorada em História Moderna e Contemporânea pela Universidade de Lisboa, Manuela Mendonça estava à frente da Academia Portuguesa de História desde 2006, segundo a sua biografia.

Manuela Rosa Coelho Mendonça de Matos Fernandes nasceu em S. Cristóvão, Montemor-o-Novo, em 12 de fevereiro de 1948. .

Especialista na baixa Idade Média portuguesa, a sua obra destaca-se igualmente no âmbito das relações peninsulares na mesma época, tendo sido professora do Departamento de História da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

Entre 1990 e 1996, foi subdiretora-geral do Arquivo Nacional da Torre do Tombo.

Na sua obra destacam-se títulos como "D. João II. Um percurso Humano e Político nas Origens da Modernidade em Portugal" (1991), "As Relações Externas de Portugal nos Finais da Idade Média" (1994), "A Guerra Luso-Castelhana no Século XV. A Batalha de Toro" (2006) e "História dos Reis de Portugal. Da Fundação à Perda da Independência" (2010), obra que coordenou.

Colaboradora do Secretariado Diocesano de Lisboa, de que foi vice-presidente, Manuela Mendonça pertenceu ao Comité Catholique International pour les Tsiganes.

De acordo com a Academia Portuguesa de História, o corpo de Manuela Mendonça estará na capela mortuária da Igreja de Moscavide, no sábado, dia 27, a partir das 16:30.

O funeral realiza-se no domingo, para o Cemitério dos Olivais, depois da missa de corpo presente que tem início às 13:00.