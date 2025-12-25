Português baleado nos EUA. Embaixada em Washington acompanha caso de perto

O sucedido está a ser investigado por três entidades distintas: a polícia de Anne Arundel avaliará o uso da arma de fogo pelos agentes federais e se este foi justificado; o FBI investigará o alegado ataque a agentes federais; e o ICE conduzirá uma investigação interna sobre o incidente.

As autoridades policiais de Anne Arundel, onde ocorreu o incidente, confirmaram que o cidadão se encontra em condições estáveis no Hospital da Universidade de Maryland, segundo o gabinete do ministro Paulo Rangel.

A embaixada de Portugal em Washington está a acompanhar de perto o caso que envolve um cidadão português atingido a tiro em Maryland, apurou a Renascença junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Na quarta-feira, um português foi baleado por agentes do ICE, a agência federal de imigração dos Estados Unidos, depois de não ter respeitado ordens para parar o veículo em que seguia. O incidente situação aconteceu na localidade de Glen Burnie, no estado de Maryland.

Tiago Alexandre Sousa Martins, que chegou aos Estados Unidos em dezembro de 2008, encontrava-se em situação ilegal desde que o visto expirou, em fevereiro de 2009.

Durante uma operação de fiscalização, os agentes do ICE pediram ao português que desligasse o carro, mas este "avançou diretamente aos oficiais do ICE", numa "tentativa de atropelamento". A informação foi avançada, em comunicado, pela secretária assistente do Departamento de Segurança Interna da Administração de Donald Trump.

Ao lado do português estava um cidadão de El Salvador, Solomon Antonio Serrano Esquivel, que também estava em situação irregular.

"Temendo pelas suas vidas e a segurança públicas, os agentes dispararam as suas armas de serviço, atingindo o condutor", referem as autoridades norte-americanas.

Em fotografias publicadas nas redes sociais, o ICE mostra ainda que a carrinha onde seguiam acabou por embater numa árvore.