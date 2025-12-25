Sacavém. Bebé nasce a bordo de uma ambulância na noite de Natal

Uma bebé nasceu esta quarta-feira, na noite de consoada, a bordo de uma ambulância em Sacavém, no concelho de Loures.

O alerta foi dado pouco depois das 9 da noite. Depois de chegarem à residência da grávida e de a colocarem dentro da ambulância, e perante as queixas de “dificuldades das grávidas”, os dois bombeiros verificaram que a criança “podia nascer a qualquer momento”. O “kit foi rapidamente preparado” e o parto começou de imediato, ainda que com complicações.

“Foi mais ou menos rápido. O bebé tinha duas voltas do cartão umbilical ao pescoço. Assim que retirámos as duas voltas do pescoço do cartão umbilical, a bebé largou aquele choro que é identificativo de uma boa ventilação. Até lá a via respiratória do bebé estava comprometida e podia ter aqui um fim trágico”, adianta à Renascença o comandante, Armando Baptista.