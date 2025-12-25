Ouvir
Parto

Sacavém. Bebé nasce a bordo de uma ambulância na noite de Natal

25 dez, 2025 - 18:29 • Alexandre Abrantes Neves

Bebé nasceu com o cordão umbilical à volta do pescoço, mas tudo acabou bem. Bombeiros queixam-se, no entanto, de dificuldades de comunicação com o INEM.

Uma bebé nasceu esta quarta-feira, na noite de consoada, a bordo de uma ambulância em Sacavém, no concelho de Loures.

O alerta foi dado pouco depois das 9 da noite. Depois de chegarem à residência da grávida e de a colocarem dentro da ambulância, e perante as queixas de “dificuldades das grávidas”, os dois bombeiros verificaram que a criança “podia nascer a qualquer momento”. O “kit foi rapidamente preparado” e o parto começou de imediato, ainda que com complicações.

“Foi mais ou menos rápido. O bebé tinha duas voltas do cartão umbilical ao pescoço. Assim que retirámos as duas voltas do pescoço do cartão umbilical, a bebé largou aquele choro que é identificativo de uma boa ventilação. Até lá a via respiratória do bebé estava comprometida e podia ter aqui um fim trágico”, adianta à Renascença o comandante, Armando Baptista.

Tanto a mãe como a filha foram levadas para a Maternidade Alfredo da Costa, em Lisboa, onde permanecem fora de perigo e com previsão de alta em breve. O percurso não decorreu, no entanto, sem perturbações – já com o “bebé nos braços”, estes bombeiros não sabiam para que maternidade se deviam encaminhar.

Não estávamos a conseguir contactar com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), porque também o número de ocorrências é sempre maior nestas alturas”, relembra o comandante.

“Estávamos a ficar um bocadinho preocupados: não sabíamos se as íamos transportar para as Caldas da Rainha ou para o Garcia da Orta, em Almada. Queríamos entregá-la rapidamente a uma unidade hospitalar, independentemente, de elas estarem bem e recomendáveis. Pressionei e depois o INEM confirmou”, esclarece.

