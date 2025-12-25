Tempo de espera para doentes urgentes no Amadora-Sintra chega às 15 horas

Em dia de Natal, o tempo médio de espera para doentes urgentes no Hospital Amadora Sintra chegou às 15 horas.

Até às 9h00 desta quinta-feira, eram cerca de 30 os utentes nesta situação, de acordo com o portal dos tempos de espera no SNS.

A estas juntam-se outros 32 utentes em situação "pouco urgente", com tempo médio de espera de 16 horas.

À Renascença, o vice-presidente da Associação de Medicina Geral e Familiar, António Luz Pereira, lembra que, nos casos não urgentes, as pessoas devem optar pela Linha SNS 24.

"O número 112 continua ativo e deve ser utilizado quando é uma emergência. Tratando-se de uma doença que não é emergência ou um acidente, devemos contactar a Saúde 24, que dará um aconselhamento correto do que devemos fazer", afirma.

A situação no Amadora-Sintra é a mais grave neste momento, entre urgências no país, num dia em que quatro urgências de obstetrícia encontram-se fechadas: em Portimão, Setúbal, Vila Franca de Xira e Santarém.