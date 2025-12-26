Chumbado plano para revitalizar empresa de helicópteros do Estado

Com autorização para operar três helicópteros do Estado até ao final de 2026, a empresa Heliportugal viu esta semana chumbado pelo tribunal o plano de revitalização da empresa, avançou esta sexta-feira o jornal "Público".

A empresa apresentou recurso da decisão judicial, mas, para já, os aparelhos continuam a operar.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Porém, a licença de transporte aéreo comercial desta empresa caducou em outubro de 2024 e encontra-se suspensa desde março deste ano, o que limita a atividade da empresa especialmente no combate a incêndios rurais.

A Heliportugal estava em vias de ganhar concurso para alugar cinco helicópteros ligeiros entre 2026 e 2028.

A decisão final do caso será tratada pelo Tribunal da Relação de Lisboa.