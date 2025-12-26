Ouvir
Desconvocada greve nos aeroportos marcada para 31 de dezembro e 1 de janeiro

26 dez, 2025 - 19:22 • Lusa

Sindicatos chegaram a acordo com acionistas da ex-Groundforce.

A+ / A-

Os sindicatos representativos dos trabalhadores da SPdH/Menzies, antiga Groundforce, desconvocaram a greve marcada para 31 de dezembro e 1 de janeiro, após a assinatura de acordos com os acionistas da empresa, validados pelo Governo.

Em comunicado conjunto, o Sitava - Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos e o Sindicato dos Trabalhadores de Handling, Aviação e Aeroportos (STHAA) adiantam que foram assinados acordos com a Menzies e com a TAP, validados pelo Governo, que dão garantias de estabilidade e futuro aos trabalhadores, permitindo, assim, desconvocar a paralisação.

A greve tinha sido convocada devido à incerteza quanto ao futuro dos trabalhadores no âmbito do concurso para atribuição das licenças de assistência em escala ('handling'), cujo relatório preliminar da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) coloca em primeiro lugar o consórcio Clece/South.

