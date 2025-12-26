Ouvir
Há Urgências condicionadas, mas não a do Pedro Hispano

26 dez, 2025 - 11:00 • Hugo Monteiro

"Erro informático" é a explicação para o facto de o portal dpo SNS ter indicado 13 horas como tempo de espera, na manhã desta sexta-feira, na Urgência do hospital de Matosinhos.

O Hospital Pedro Hispano explica que um erro informático esteve na origem na divulgação de tempos de espera anormalmente elevados, esta sexta-feira, no serviço de urgência daquela unidade de saúde.

O Portal do SNS chegou a assinalar que os doentes urgentes e muito urgentes teriam de esperar mais de 13 horas para serem atendidos. Por volta das 10h30, a indicação dada é a de que a espera é apenas de poucos minutos.

Contactada pela Renascença, fonte da Unidade Local de Saúde Matosinhos confirma que, devido a um erro informático, desde a meia-noite que não era feita a atualização do atendimento na urgência do Pedro Hispano.

Como consequência, diz a mesma fonte, o portal do SNS chegou a apontar mais de 13 horas de espera para doentes urgentes e muito urgentes.

O problema informático está ultrapassado e, agora, o site do SNS diz que a espera para estes doentes é de 30 minutos.

Mais complicada a situação a esta hora em Leiria - onde os utentes com pulseira amarela aguardam quase seis horas para serem vistos por um médico.

No Hospital Amadora-Sintra, a espera é superior a quatro horas.

