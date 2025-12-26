"Réveillon" tendencialmente seco e com temperaturas "normais da época"

O estado do tempo na passagem de ano vai ser "tendencialmente seco" e com temperaturas "dentro do normal para a época do ano", confirmou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O meteorologista do IPMA Jorge Ponte explicou que, embora ainda possa ser "um pouco cedo para uma previsão" para a passagem de ano, "podendo ainda sofrer algumas alterações".

No entanto, "a tendência é que o tempo seja tendencialmente seco e as temperaturas estejam dentro do normal para a época do ano", com probabilidade de geada matinal.

Até às 09h00 da manhã deste sábado, 11 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido a tempo frio.



Segundo informação do IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo por "persistência de valores baixos da temperatura mínima".

Já no Ano Novo, vão confirmar-se valores "próximos de zero, ou mesmo ligeiramente inferiores a zero no nordeste transmontano e na Beira Alta, e entre os 5 e os 10 graus no restante território, relativamente às temperaturas mínimas", especificou.