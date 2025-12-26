Ouvir
"Réveillon" tendencialmente seco e com temperaturas "normais da época"

26 dez, 2025 - 14:06 • Lusa

Vão confirmar-se valores "próximos de zero, ou mesmo ligeiramente inferiores a zero no nordeste transmontano e na Beira Alta", avançou o IPMA esta sexta-feira.

A+ / A-

O estado do tempo na passagem de ano vai ser "tendencialmente seco" e com temperaturas "dentro do normal para a época do ano", confirmou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O meteorologista do IPMA Jorge Ponte explicou que, embora ainda possa ser "um pouco cedo para uma previsão" para a passagem de ano, "podendo ainda sofrer algumas alterações".

No entanto, "a tendência é que o tempo seja tendencialmente seco e as temperaturas estejam dentro do normal para a época do ano", com probabilidade de geada matinal.

Até às 09h00 da manhã deste sábado, 11 distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo devido a tempo frio.

Segundo informação do IPMA, os distritos de Bragança, Viseu, Porto, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo, Castelo Branco, Aveiro, Coimbra, Portalegre e Braga estão sob aviso amarelo por "persistência de valores baixos da temperatura mínima".

Já no Ano Novo, vão confirmar-se valores "próximos de zero, ou mesmo ligeiramente inferiores a zero no nordeste transmontano e na Beira Alta, e entre os 5 e os 10 graus no restante território, relativamente às temperaturas mínimas", especificou.

DGS avisa que frio aumenta risco de agravamento de doenças crónicas

DGS avisa que frio aumenta risco de agravamento de doenças crónicas

A DGS recomenda que os cidadãos evitem mudanças br(...)

"As máximas [serão] naturalmente um pouco mais altas, entre os 10 e os 15 graus, na maior parte do território e inferiores no interior norte e centro", acrescentou o meteorologista.

Ainda assim, nesta sexta-feira, em termos de temperatura, como explicou Jorge Ponte, o que está a afetar o estado de tempo em Portugal continental "é uma depressão com expressão de altitude que está a noroeste do continente e que se vai deslocando gradualmente para sul", transportando "uma massa de ar frio, daí as temperaturas terem estado baixas".

De acordo com o meteorologista, a noite passada [de quinta para sexta-feira] foi aquela, até ao momento, "com as temperaturas mais baixas", lembrando que grande parte do continente já estava com aviso amarelo devido ao tempo frio em vigor.

"A próxima noite ainda vai ser fria [sexta-feira para sábado], portanto ainda se mantém o aviso amarelo de tempo frio nas regiões norte e centro, por temperaturas mínimas baixas. No entanto, as temperaturas vão subir gradualmente", afirmou.

Jorge Ponte acrescentou que haverá "uma pequena subida, nada muito significativo", mas as temperaturas "vão ficar dentro daquilo que é normal para a época do ano".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou esta semana para os cuidados a ter por causa do frio, lembrando que a descida das temperaturas aumenta o risco de agravamento de doenças crónicas e pedindo à população que se proteja.

