12 vítimas mortais e 68 feridos graves nos mais de três mil acidentes registados em nove dias

Entre os dias 18 e 26 de dezembro, PSP e GNR registaram, no total, 12 vítimas mortais nas estradas nacionais, menos três do que no mesmo período do ano passado. No mesmo intervalo temporal ocorreram mais de 3.400 acidentes, dos quais resultaram 68 feridos graves e 929 feridos ligeiros. Em comparação com 2024, houve também menos 193 acidentes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Em declarações à Renascença, a capitão Joana Machado, da GNR, sublinha que, apesar da descida dos números, é fundamental manter cuidados redobrados na estrada. A responsável admite ainda que a redução da sinistralidade possa estar relacionada com o calendário deste ano.

Na sua área de responsabilidade, a PSP registou 1.421 acidentes, mais 47 do que no período homólogo, mas com menos vítimas: três mortos, menos um do que em 2024, 21 feridos graves e 426 feridos ligeiros. As três mortes resultaram de despistes ocorridos em Abrantes, Aveiro e Amadora.

Já a GNR contabilizou 2.005 acidentes, dos quais resultaram nove vítimas mortais, 47 feridos graves e 503 feridos leves. A maioria das mortes ocorreu em despistes, colisões e atropelamentos, envolvendo sobretudo veículos ligeiros.

Durante a operação “Natal e Ano Novo 2025/2026”, as forças de segurança intensificaram a fiscalização rodoviária. A PSP fiscalizou mais de 11 mil condutores e detetou mais de três mil infrações, destacando-se o excesso de velocidade, a falta de inspeção e o consumo de álcool. Foram efetuadas 553 detenções, a maioria por crimes rodoviários, incluindo condução sob o efeito do álcool e sem habilitação legal.

A GNR fiscalizou mais de 67 mil condutores, deteve quase 300 por condução com álcool acima do limite legal e registou mais de 10 mil contraordenações, sobretudo por excesso de velocidade e incumprimento das regras de segurança.

A campanha de segurança rodoviária da PSP e da GNR mantém-se no terreno até ao dia 2 de janeiro, com as autoridades a reforçarem o apelo à condução responsável, à moderação da velocidade e ao respeito pelas regras de segurança, especialmente nas deslocações associadas às festividades de Ano Novo.