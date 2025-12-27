Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 dez, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Operações de GNR e PSP

12 vítimas mortais e 68 feridos graves nos mais de três mil acidentes registados em nove dias

27 dez, 2025 - 15:29 • Redação

O período de Natal terminou com uma descida no número de vítimas mortais nas estradas portuguesas face ao ano passado, segundo dados divulgados pela PSP e pela GNR, desde o dia 18 de dezembro foram registadas 12 mortes, em mais de 3 mil e 400 acidentes na estrada.

A+ / A-

Entre os dias 18 e 26 de dezembro, PSP e GNR registaram, no total, 12 vítimas mortais nas estradas nacionais, menos três do que no mesmo período do ano passado. No mesmo intervalo temporal ocorreram mais de 3.400 acidentes, dos quais resultaram 68 feridos graves e 929 feridos ligeiros. Em comparação com 2024, houve também menos 193 acidentes.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Em declarações à Renascença, a capitão Joana Machado, da GNR, sublinha que, apesar da descida dos números, é fundamental manter cuidados redobrados na estrada. A responsável admite ainda que a redução da sinistralidade possa estar relacionada com o calendário deste ano.

Na sua área de responsabilidade, a PSP registou 1.421 acidentes, mais 47 do que no período homólogo, mas com menos vítimas: três mortos, menos um do que em 2024, 21 feridos graves e 426 feridos ligeiros. As três mortes resultaram de despistes ocorridos em Abrantes, Aveiro e Amadora.

Já a GNR contabilizou 2.005 acidentes, dos quais resultaram nove vítimas mortais, 47 feridos graves e 503 feridos leves. A maioria das mortes ocorreu em despistes, colisões e atropelamentos, envolvendo sobretudo veículos ligeiros.

Durante a operação “Natal e Ano Novo 2025/2026”, as forças de segurança intensificaram a fiscalização rodoviária. A PSP fiscalizou mais de 11 mil condutores e detetou mais de três mil infrações, destacando-se o excesso de velocidade, a falta de inspeção e o consumo de álcool. Foram efetuadas 553 detenções, a maioria por crimes rodoviários, incluindo condução sob o efeito do álcool e sem habilitação legal.

A GNR fiscalizou mais de 67 mil condutores, deteve quase 300 por condução com álcool acima do limite legal e registou mais de 10 mil contraordenações, sobretudo por excesso de velocidade e incumprimento das regras de segurança.

A campanha de segurança rodoviária da PSP e da GNR mantém-se no terreno até ao dia 2 de janeiro, com as autoridades a reforçarem o apelo à condução responsável, à moderação da velocidade e ao respeito pelas regras de segurança, especialmente nas deslocações associadas às festividades de Ano Novo.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 18h
  • 27 dez, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Greve geral em Lisboa juntou descontentes dos 8 aos 80

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Polícia dispersa manifestantes com balas de borracha

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Governo diz que greve geral teve "adesão inexpressiva"

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?

Como se aprende numa escola com 46 nacionalidades?