Atropelamento mortal na linha de Sintra

Um atropelamento ferroviário mortal foi registado este sábado pelas 08h40 à saída da estação de Queluz, na linha de Sintra, Lisboa, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com a mesma fonte, foi retirada da linha uma pessoa, sem vida.

Estiveram no local 11 elementos dos Bombeiros de Queluz, quatro veículos, a PSP e funcionários da Infraestruturas de Portugal.

A circulação de comboios não está a ser afetada, uma vez que existem quatro vias no local onde a pessoa foi colhida, segundo fonte da CP contactada pela Lusa.

Foi suspensa a passagem dos comboios no troço entre Queluz e Monte Abraão, mas apenas em duas vias.

"Os comboios estão a circular nas outras duas vias e a circulação não está a ser afetada, porque ali existem vias alternativas", precisou a mesma fonte.