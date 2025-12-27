Ouvir
Hospital Garcia de Orta paga 2.400 euros por dia a tarefeiros para fazerem ecografias

27 dez, 2025 - 22:11 • Diogo Camilo

Empresa externa foi contratada por 26 dias por um valor total de 62.400 euros para limpar a lista de espera. Médicos contestam os valores, administração defende que empresa fez o trabalho que nenhum dos médicos do quadro aceitou fazer em serviço extra - pago a um preço muito inferior.

O Hospital Garcia de Orta, em Almada, pagou quase 5 mil euros a uma empresa externa de tarefeiras por dois dias de trabalho em outubro para fazer ecografias e limpar a lista de espera, avança a SIC.

Segundo o canal televisivo, os médicos aperceberam-se que, no serviço de radiologia do hospital, estava uma médica vinda do Porto a fazer ecografias como tarefeira.

O contrato, assinado a 7 de outubro com a empresa Assertive Condition, previa um serviço aos fins de semana em regime presencial, por médicos especialistas durante um período de 26 dias, por um preço diário de 2.400 euros - com um volume de 60 ecografias por dia, por um preço de 40 euros por exame.

O valor por dia é quase semelhante aos 3.500 euros brutos que, em média, ganha um médico do quadro ao fim de um mês.

O total do contrato acordado pela realização dos turnos foi de 62.400 euros.

Em carta ao Conselho de Administração, citada pela SIC, o corpo clínico contestaram os valores pagos e a forma como aconteceu o processo de contratação externa.

Na reunião entre médicos e administradores, o conselho terá justificado o contrato com a necessidade de limpar a lista de espera de mais de 4 mil ecografias, que nenhum dos médicos do quadro aceitou fazer em serviço extra - pago a um preço muito inferior ao de médicos tarefeiros, a cerca de 8,5 euros por ecografia.

